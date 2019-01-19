«Даллас» вызвал Дениса Гурьянова из фарм-клуба

«Даллас Старз» вызвал российского нападающего Дениса Гурьянова из фарм-клуба, информирует официальный сайт команды.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Гурьянов является четвёртым бомбардиром «Техаса». В 29 матчах нынешнего сезона он забросил 11 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности «+5» и 10 штрафных минутах.

В этом сезоне уроженца Тольятти уже привлекали к матчам за главную команду системы. В НХЛ 21-летний форвард сыграл 11 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда из штата Техас одержала 23 победы в 48 играх.

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