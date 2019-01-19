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«Коламбус» без Бобровского проиграл «Монреалю»

«Коламбус» без Бобровского проиграл «Монреалю»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду уступил «Монреаль Канадиенс» — 1:4.

Счёт в начале первого периода открыл нападающий гостей Томаш Татар. В середине второго игрового отрезка он укрепил преимущество канадского клуба, оформив дубль. На 46-й минуте «жакеты» усилиями Оливера Бьёркстранда одну шайбу отыграли. В концовке встречи две шайбы забросил форвард «Монреаля» Йоэль Армиа.

На счету Артемия Панарина показатель полезности «-1», бросок в створ и силовой приём за 20 минут и 58 секунд, проведённых на льду (2.01 – в большинстве). Сергей Бобровский остался на скамейке запасных. Йоонас Корписало пропустил три шайбы и отразил 22 броска из 25.

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НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2019, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:4
0:1, 0:1, 1:2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Татар (Уэбер, Шапю) – 06:44 (5x5), 0:2 – Татар (Дано, Галлахер) – 28:27 (5x5), 1:2 – Бьёркстранд (Нэш, Джонс) – 45:17 (5x5), 1:3 – Армиа (Доми, Уэбер) – 57:46 (5x5), 1:4 – Армиа (Доми, Питри) – 58:48 (en)
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