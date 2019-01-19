«Коламбус» без Бобровского проиграл «Монреалю»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду уступил «Монреаль Канадиенс» — 1:4.

Счёт в начале первого периода открыл нападающий гостей Томаш Татар. В середине второго игрового отрезка он укрепил преимущество канадского клуба, оформив дубль. На 46-й минуте «жакеты» усилиями Оливера Бьёркстранда одну шайбу отыграли. В концовке встречи две шайбы забросил форвард «Монреаля» Йоэль Армиа.

На счету Артемия Панарина показатель полезности «-1», бросок в створ и силовой приём за 20 минут и 58 секунд, проведённых на льду (2.01 – в большинстве). Сергей Бобровский остался на скамейке запасных. Йоонас Корписало пропустил три шайбы и отразил 22 броска из 25.