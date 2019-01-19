Овечкин проверил, понравился ли Тротцу видеотрибьют «Вашингтона»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:2.

В первом игровом отрезке во время одной из пауз был представлен ролик, посвящённый главному тренеру «островитян» Барри Тротцу. В прошлом сезоне в составе «Вашингтона» он стал обладателем Кубка Стэнли. Это первый выездной матч Тротца против бывшего клуба. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча поинтересовался у Тротца, понравился ли ему видеотрибьют.

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«Вашингтон» проиграл четвёртый матч подряд, он занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 59 очками. «Айлендерс» (60) – третьи. Они одержали четыре победы кряду.