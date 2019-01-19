Тротц: благодарен «Вашингтону» за такую встречу, я удивлён

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями от приёма, который он получил на матче со своей бывшей командой «Вашингтон Кэпиталз» (2:0). Специалиста, одержавшего со «столичными» первую в их истории победу в Кубке Стэнли, встретили на стадионе овацией и специальным видео.



«Я благодарен за такую встречу. Я был здесь не так уж долго, поэтому был немного удивлён. Но я благодарю болельщиков, игроков, владельцев, всех людей за время, проведенное здесь. Было интересно.

Думал, что мы поставили точку 26 ноября, когда я зашел в раздевалку и оказался лицом к лицу с ребятами, с которыми добился огромного успеха. Там нам вручили перстни. У меня ещё остались некоторые дела, которые я хотел бы довести до конца — я хотел попрощаться с людьми, которые работают на парковках, в раздевалках, заботятся о наших семьях, со всеми, кто работает на арене каждый день.



Лично на меня выигрыш Кубка Стэнли никак не повлиял. Всё, что у тебя есть, это часть прошлого. А в прошлое я не смотрю. Я смотрю в будущее, моё будущее связано с «Айлендерс». Но сегодня у меня весь день на лице была улыбка», — цитирует тренера официальный сайт лиги.