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«Ванкувер» одолел «Баффало» благодаря голу Эрикссона

«Ванкувер» одолел «Баффало» благодаря голу Эрикссона
Хоккей / НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке оказался сильнее «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:3. «Баффало» проиграл четыре из пяти последних матчей, у «Ванкувера» — вторая победа за шесть игр.

В первом периоде команда хозяев сумела забросить две шайбы, их авторами стали Александер Эдлер и Свен Берчи, у «клинков» голом отметился Эван Родригес. Во втором периоде уже «Баффало» забил два гола усилиями Кайла Окпосо и Сэма Райнхарта, у хозяев точный бросок удался молодому форварду Броку Безёру. На 46-й минуте гол нападающего Луи Эрикссона принёс победу «Ванкуверу».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2019, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
4:3
2:1, 1:2, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Родригес (Ристолайнен, Соботка) – 08:48 (5x5), 1:1 – Эдлер (Хорват, Бёзер) – 12:12 (5x5), 2:1 – Берчи (Пульо) – 15:31 (5x5), 2:2 – Окпосо (Ларссон, Гиргенсонс) – 22:26 (5x5), 3:2 – Бёзер (Хорват) – 28:00 (5x5), 3:3 – Райнхарт (Шири, Айкел) – 32:52 (5x5), 4:3 – Эрикссон (Ливо, Бигл) – 45:57 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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