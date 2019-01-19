«Ванкувер» одолел «Баффало» благодаря голу Эрикссона

«Ванкувер Кэнакс» на домашней площадке оказался сильнее «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:3. «Баффало» проиграл четыре из пяти последних матчей, у «Ванкувера» — вторая победа за шесть игр.



В первом периоде команда хозяев сумела забросить две шайбы, их авторами стали Александер Эдлер и Свен Берчи, у «клинков» голом отметился Эван Родригес. Во втором периоде уже «Баффало» забил два гола усилиями Кайла Окпосо и Сэма Райнхарта, у хозяев точный бросок удался молодому форварду Броку Безёру. На 46-й минуте гол нападающего Луи Эрикссона принёс победу «Ванкуверу».

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19