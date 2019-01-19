Тротц — о ситуации с видеотрибьютом: Ови — просто потрясающий

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал ситуацию с Александром Овечкиным в матче со своей бывшей командой «Вашингтон Кэпиталз» (2:0). Напомним, в первом периоде во время одной из пауз был представлен ролик, посвящённый Тротцу. Это был первый выездной матч главного тренера «островитян» Барри Тротца против бывшего клуба. В прошлом сезоне в составе «Вашингтона» он стал обладателем Кубка Стэнли.



Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча поинтересовался у Тротца, понравился ли ему видеотрибьют.



«Ови просто потрясающий. Он действительно спросил: «Тебе нравится видео?» И я кивнул», — приводит слова Тротца официальный сайт клуба.

Посмотреть видео эпизода можно также в «твиттере» HockeyKot.