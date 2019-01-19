Свечников в 2019 году набрал одно очко, заработав 16 минут штрафа

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников не сумел отметиться очками во встрече с «Флоридой Пантерз» (1:4). Таким образом, молодой российский форвард не набирает очков на протяжении девяти встреч кряду. В новом году он сыграл в 10 встречах, забил один гол и набрал 16 минут штрафа.



В игре с «Флоридой» Свечников провёл на льду 14,5 минуты (1:28 — в большинстве, полезность «-1») и отметился двумя бросками в створ, тремя силовыми приёмами и одним перехватом.



Напомним, ранее об игре форварда высказался тренер Роб Бриндамор: «Каждый молодой игрок сталкивается со «стеной». В его игре есть место взлётам и падениям, и мы разговариваем на эту тему. Это требует внимания. Побывав в своё время на его месте, могу сказать одно: ему сейчас нужно знать, что в него верят. Это НХЛ».