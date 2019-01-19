Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки не попали в тройку лучших.



Лучшим хоккеистом дня был признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс, во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (2:0) отразивший 19 бросков и записавший на свой счёт «сухарь», ставший для него первым в сезоне.



Второй звездой стал нападающий «Калгари Флэймз» Сэм Беннетт, сумевший отметиться 3 (2+1) баллами в игре с «Детройт Ред Уингз» (6:4).



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня форвард «Монреаль Канадиенс» Томаш Татар, оформивший дубль в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:1).



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19