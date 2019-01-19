Игрок «Оттавы» не смог отпраздновать свой гол, упав на спину

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрийкейнз» проиграл дома «Оттаве Сенаторз» — 1:4.



Первый гол в матче был забит финским форвардом Магнусом Пяарярви, но тот не сумел отпраздновать его должным образом. После заброшенной шайбы игрок намеревался её отпраздновать, но потерял равновесие и упал на спину. Стоит отметить, что хоккеист не получил повреждений, а комментаторы матча рассмеялись после инцидента.

Посмотреть видео гола Пяаярви и его досадного падения можно также на YouTube-канале Sportsnet.

В составе победителей голами также отметились Бобби Райан, Марк Стоун и Кристиан Воланин. В составе «ураганов» гол на счету Уоррена Фёгеле.



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