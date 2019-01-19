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Маклеллан: каждый год я и Тротц спрашивали друг друга про второй раунд плей-офф

Маклеллан: каждый год я и Тротц спрашивали друг друга про второй раунд плей-офф
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Барри Тротцем, который сейчас работает в «Нью-Йорк Айлендерс».

«У нас действительно был отличный тренерский состав. Все были личностями, с хорошими умениями. Вся группа тренеров была просто отличной. Было хорошее взаимопонимание, все дополняли друг друга. Помню, мы каждый год перед сезоном обедали вместе с Барри и владельцем клуба. Всё время задавали друг другу вопрос: почему мы не можем пройти второй раунд?» — приводит слова функционера Washington Post.

Тротц в сезоне-2017/18 выиграл с «Вашингтоном» первый в истории клуба Кубок Стэнли. Тем же летом тренер покинул клуб, не договорившись по сумме контракта.

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