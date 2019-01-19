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Матч звёзд КХЛ — 2019. Мастер-шоу
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А. Медведев: можем провести Матч звёзд — 2021 в Париже, там есть место

А. Медведев: можем провести Матч звёзд — 2021 в Париже, там есть место
Хоккей / КХЛ

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился мнением о городах, которые претендуют на проведение следующих Матчей звёзд.

«Париж — не в следующем году. Через год, и это будет возможно, если французская команда войдет в КХЛ. А то, что в Париже есть место, где организовать Матч звёзд, где проводятся финалы Кубка Франции по хоккею, чемпионат мира проводился, — это несомненно. Опыт проведения крупнейших соревнований у них есть, но для этого нужно, чтобы была команда КХЛ.

На следующий год есть два основных претендента — Хельсинки и Санкт-Петербург», — приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, недавно стало известно, что Федерация хоккея Франции работает над вступлением в КХЛ клуба из Парижа.

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