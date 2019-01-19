Анисимов: я открыт, делаю свою работу, и делаю её честно

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, что старается защищать арбитров в публичном пространстве.



«Меня критикует даже Вайсфельд? Это личное мнение Леонида Владленовича Вайсфельда. Я не вправе его осуждать. У нас же открытая страна. Каждый может говорить всё, что считает нужным. Но смотрите, когда обращаются к Леониду, он отвечает то как генеральный менеджер, то как бывший судья. Прежде всего надо понимать, в какой роли он выступает.



Не скажу, что каждый день ложусь грудью на амбразуру. Пусть прозвучит пафосно, но я делаю свою работу, и делаю её честно. Одним это нравится, другим — нет. Однако я открыт и стараюсь быть позитивным. Да, я защищаю судей, спорить с этим не стану. Но это потому, что бывают необоснованные нападки. Однако есть и внутренние вещи, когда мы журим арбитров, наказываем их денежными штрафами. Если мы хотим развивать продукт, то должны двигаться вперёд. Мы постоянно сравниваем нашу лигу с НХЛ, но ведь там то же самое», — сказал Анисимов.

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