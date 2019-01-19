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Анисимов — о судействе игр «Авангарда»: у нас нет такого, что кого-то засуживают

Анисимов — о судействе игр «Авангарда»: у нас нет такого, что кого-то засуживают
Хоккей / КХЛ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением о ситуации с судейскими решениями в последних матчах «Авангарда». Сразу в нескольких играх «ястребов» судьи принимали спорные решения.

«Вы поймите, хоккей — контактный вид спорта. Когда болельщики смотрят повтор, то делают это по пять раз, с разных ракурсов, в замедленном повторе. Судья же принимает решение на льду за доли секунды. Молниеносно. И даже не после видеоповтора, а прямо сразу.

Я 50 раз говорил, что арбитры — не роботы. Они могут где-то не так встать, не так расположиться. Но знаете, что самое главное есть в нашей лиге? У нас вообще нет такого понятия, что какую-то команду засуживают. У нас нет домашнего судейства. Предвзятости нет. Это то, чем нужно дорожить. А ведь об этом не говорят», — рассказал Анисимов.

Главный арбитр КХЛ не хочет ничего объяснять. Так больше жить нельзя
Алексей Анисимов признаёт ошибки судей только в играх СКА и ЦСКА.
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