Сушинский: все нормальные хоккеисты пьют пиво, выпить после матча — нормально

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский поделился воспоминаниями об участии в Матчах звёзд.



«В КХЛ сразу вспоминается Минск в 2010 году. Там огромная арена, вмещающая более 15 тысяч зрителей, было очень атмосферно. Полные трибуны, шикарная организация. А в Суперлиге очень хороший матч был в Ярославле в 2001 году. Там на тот момент не так давно открыли арену. В итоге и зрители, и игроки остались довольны.



После Матча звёзд 2002 года мы пили пиво из большой кружки? Все нормальные хоккеисты пьют пиво. Этот момент, честно говоря, не помню. Но, скорее всего, рекламировалась какая-то местная компания и раздавала вот такие подарки. Выпить пива после любого матча — это нормально. Не только после Матча звёзд. Хоккеисты тратят много калорий, а так как пиво — очень калорийный напиток, то тут оно идёт на пользу», — цитирует Сушинского «Реальное время».