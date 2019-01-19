Трочек: было потрясающе вернуться на лёд, я снова могу играть в хоккей

Нападающий «Флориды Пантерз» Винсент Трочек поделился впечатлениями от матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1). Форвард впервые вышел на лёд после пропущенных из-за травмы 27 встреч регулярного чемпионата. Трочек, признанный первой звездой матча, сделал результативную передачу, применил семь силовых приёмов и помог команде прервать серию из семи поражений.



«Было потрясающе. Никогда не чувствовал себя лучше. Счастлив, что вернулся и снова могу играть в хоккей», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Флорида» прервала серию из семи матчей без побед, обыграв «Торонто»

Счёт в начале первого периода открыл защитник гостей Рон Хейнси, но «Флорида» до перерыва не только отыгралась, но и вышла вперёд. Заброшенными шайбами отметились Майк Хоффман и Майк Мэтисон. Точку в матче поставил Фрэнк Ватрано, поразив пустые ворота на 59-й минуте.



Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов заработал показатель полезности «+1», также на его счету 2 минуты штрафа и бросок в створ за 20.06 на льду (2.58 – в большинстве). Богдан Киселевич участия в матче не принимал.



У Никиты Зайцева «-1», 4 силовых приёма и 3 заблокированных броска за 21.28 (2.53 – в меньшинстве). У Игоря Ожиганова 2 блок-шота за 12.44.