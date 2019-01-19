«Витязь» отправил в ВХЛ Потехина, Шевченко и Епишина

Из подмосковного «Витязя» в стан петербургского «Динамо» прибыли трое игроков: нападающие Богдан Потехин и Александр Шевченко, а также защитник Михаил Епишин.



Шевченко и Епишин уже выступали за бело-голубых в этом сезоне. Форвард Александр Шевченко на протяжении двух сезонов был одним из лидеров динамовской атаки, а в нынешнем году пошел на повышение в КХЛ, заключив двусторонний контракт с «Витязем», однако продолжает периодически выступать за «Динамо». В сезоне-2018/19 Александр в 20 играх в ВХЛ набрал 7 (4+3) очков. Защитник Михаил Епишин за 8 игр, проведенных в динамовской форме, успел заработать 4 (2+2) очка.



Богдан Потехин впервые в петербургском «Динамо». На счету Потехина 366 матчей в КХЛ и 62 (27+35) набранных очка. В «Динамо» Богдан будет играть под 21-м номером.