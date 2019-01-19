Раск: нельзя сказать, что я постоянно играю на великолепном уровне

Голкипер «Бостон Брюинз» Тукка Раск прокомментировал повторение клубного рекорда 80-летней давности. Финн одержал в команде 252 победы и вышел на первое место по количеству выигранных матчей в НХЛ среди всех вратарей в истории «Брюинз», повторив результат Тини Томпсона (252 победы с 1928 по 1938 год).



«Удивительно, как много матчей я сыграл, но впечатление, что не так много. Чувствую себя лет на 20. Но зачастую ты выходишь на лед, просто чтобы не облажаться. Ты являешься членом хороших команд и побеждаешь. Нельзя сказать, что я постоянно играю на великолепном уровне и краду игры. Конечно, случается и такое, но не очень часто. Главная часть успеха — это всегда команда, которая дает тебе шанс проявлять себя», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.