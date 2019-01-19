«Салават Юлаев» сыграет в следующем Кубке Шпенглера

Уфимский «Салават Юлаев» подписал договор об участии в Кубке Шпенглера в 2019 году. Церемония состоялась на пресс-конференции на Неделе звёзд Континентальной хоккейной лиги. В 2019 году Кубок Шпенглера будет проходить с 26 по 31 декабря.



Напомним, в предыдущем Кубке Шпенглера от КХЛ выступал магнитогорский «Металлург», вылетевший в четвертьфинале.



В церемонии приняли участие президент Кубка Шпенглера Марк Джианола, почётный президент Альфред Паргацци и генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов.



Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.