The Globe and Mail: Макдэвиду не дали возможность играть за свою страну

Канадское издание The Globe and Mail прокомментировало отмену Кубка мира по хоккею в 2020 году.



«На нынешней неделе хоккеисты пережили один маленький удар, когда НХЛ и профсоюз игроков решили не проводить Кубок мира в 2020 году. Очевидно, что ни для кого эта новость ужасающей не стала. Но Коннор Макдэвид никогда не играл за сборную Канады на крупном международном турнире — молодёжный чемпионат мира не в счёт. Если у него нет возможности полностью проявить себя в «Эдмонтоне», который не попадает в плей-офф, у него должен быть шанс сделать это для Канады, но ему не дают возможности играть за свою страну. Закон средних чисел говорит о том, что в ближайшие 10 лет Макдэвид будет лучшим игроком на этом отрезке. К сожалению, игроки не становятся с годами лучше, как вино, и «нефтяники» несут двойную ответственность — и перед ним, и перед всеми остальными. Будем надеяться, что когда-нибудь Макдэвид получит своё кольцо, и это будет не кольцо жалости после окончания карьеры», — отмечает автор Кейтел Келли.



На данный момент «Эдмонтон» не попадает в кубковую зону Западной конференции, отставая от восьмой строчки на одно очко и имея два матча в запасе.

НХЛ выкинула Кубок мира на свалку. Там ему и место Теперь вся надежда на Олимпиаду.