Кипреос: Лайне не подпишет долгосрочный контракт с «Джетс» и хочет вскоре уйти

Североамериканский инсайдер Ник Кипреос поделился мнением о будущем нападающего «Виннипег Джетс» Патрика Лайне. В 47 играх текущего сезона Лайне набрал 34 (25+9) очка.



«Помимо силовой игры и замыкающей функции, он не находит применения в „Виннипеге“. Лайне — не Остон Мэттьюс и не Брэйден Пойнт, а просто парень, играющий во втором-третьем звене. Не лидер и довольно односторонний хоккеист, но первоклассный игрок, вне сомнений.



Он не подпишет контракт с „Виннипегом“ больше, чем на три-четыре года, после чего рад будет стать свободным агентом. Лайне планирует потом подписать долгосрочный контракт с годовой зарплатой 11—12 млн, где-нибудь в „Нью-Йорк Рейнджерс“ или „Флориде Пантерз“», — приводит слова Кипреоса Sportsnet.