Демко: я вырос на постоянных выходах «2 в 1», теперь такое и в НХЛ

Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко поделился мнением об изменениях игры вратарей в Национальной хоккейной лиге.



«Я не особенно играл в эпоху 1-4 в нейтральной зоне. Я вырос на постоянных выходах „2 в 1“, за время матча постоянно случаются два-три выхода один на один. И теперь это начинает происходить в НХЛ, куда пришло много молодых ребят.



Возраст голкипера? В конечном счёте все зависит от вратаря. Был ли готов играть в НХЛ в первый год в профессионалах? Нет, конечно. Мне кажется, нужно время. Хотя есть ребята, как, например, Картер Харт, который проводит первый год в профи и играет отлично. Так что лига становится моложе, быстрее, и это переносится на вратарей», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.