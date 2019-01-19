Конкурс Матча звёзд «Круг на скорость» выиграл Дмитрий Кагарлицкий

В Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги завершился конкурс «Круг на скорость», который выиграл Дмитрий Кагарлицкий, выступающий за московское «Динамо».



По правилам конкурса, на стартовую синюю линию в одном направлении одновременно выходят 2 хоккеиста от разных команд и пробегают круг по половине площадки. Хоккеист, показавший самое быстрое время среди всех забегов, пробегает круг по всей площадке от красной линии в попытке побить рекорд Энвера Лисина (12,450 секунды).



Победитель каждого забега получает одно очко. Команда, игрок которой показал наилучшее время, получает одно бонусное очко. Если самый быстрый хоккеист побьет рекорд Лисина, его команде будет добавлено еще одно бонусное очко.