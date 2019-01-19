Кагарлицкий: мог побить рекорд Лисина, сказываются баллоны Крикунова

Нападающий дивизиона Боброва Дмитрий Кагарлицкий поделился впечатлениями от победы в конкурсе Матча звёзд «Круг на скорость».



«Мог побить рекорд Лисина, но немного не хватило. Хорошо бежал, запас был. Физика от Владимира Крикунова и его баллоны сказываются. Хватит на весь сезон! Даже на старт следующего, думаю. Можно ничего не делать больше.



Кто жёстче настраивал? Пока сложно сказать, завтра всё основное. На конкурс Гудачек настраивал, говорил, что нужно выигрывать, забивать голы. Мы ему объясняли, что сегодня только конкурсы, но он ещё не до конца понимает, что происходит. Но настраивал меня именно он.



Если приезжаешь играть, надо выигрывать, просто так нельзя. В одной команде собраны хоккеисты из команд, являющихся принципиальными соперниками? Мы все друг друга знаем, в хороших отношениях, всё на позитиве.



Самый быстрый хоккеист, которого видел в жизни, – Павел Буре. Он один их моих кумиров до сих пор», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Конкурс Матча звёзд «Круг на скорость» выиграл Дмитрий Кагарлицкий