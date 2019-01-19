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Матч звёзд КХЛ — 2019. Мастер-шоу
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Матч звёзд КХЛ: конкурс «Надёжная защита» выиграл Игорь Бобков

Матч звёзд КХЛ: конкурс «Надёжная защита» выиграл Игорь Бобков
Хоккей / КХЛ

Конкурс «Надёжная защита» на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги выиграл Игорь Бобков, принеся победу дивизиону Чернышёва.

Правила конкурса были таковы: число участников – участвуют четыре вратаря и 40 игроков.

Вратари соревнуются между собой в том, чья серия последовательных сейвов будет самой длинной. Каждый вратарь должен отразить как минимум 10 попыток игроков противоположного дивизиона.

Победителем станет вратарь с самой длинной серией последовательно отраженных буллитов. В случае ничейного результата победителем будет выбран тот вратарь, который отразит наибольшее количество штрафных бросков во время своего раунда.

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