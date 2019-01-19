Сычёв: хотел забить буллит мячом, но вратарь сыграл по-футбольному

Известный экс-футболист Дмитрий Сычёв прокомментировал участие в Матче звёзд и попытку забросить буллит.



«Задача была — забить. Мы с Ильёй Михеевым разрабатывали хитрый план, но вратарь сыграл по-футбольному, выше всяких похвал. Будем тренироваться дальше. Хоккей для меня — больше хобби, детская мечта. Моя хоккейная база – дворовый хоккей. В детстве всегда играли. Когда есть время, тренируемся. Дружим ли с Мостовым, который тоже играет в хоккей? Мы, футболисты и хоккеисты, все между собой дружим. Но научился играть сам.



Да, «Авангард» в этом сезоне выступает в Балашихе, но связь с родиной всё равно остаётся. Как омич, я постоянно общаюсь с людьми, живущими в Омске. Они чувствуют, что команда о них думает и при любом удобном случае уделяет внимание. Хочется, чтобы «Авангард» в этом сезоне завоевал Кубок Гагарина», — передаёт слова Сычёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Матч звёзд КХЛ: футболист Дмитрий Сычёв исполнил буллит мячом