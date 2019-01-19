Гусев: мог бы продолжить карьеру в Татарстане, подумаю над предложением

Нападающий дивизиона Боброва Никита Гусев поделился эмоциями от участия в Матче звёзд КХЛ.



«Хотел бы когда-нибудь продолжить карьеру в Татарстане? Подумаю над этим предложением. Для нас на Матче звёзд главное – солидность. Пытаемся показать, что надо быть одной командой, даже здесь, на этом турнире.



Постараемся в этом году сыграть лучше и что-нибудь показать. Сейчас у меня не было задачи исполнить всё сильно красиво. Надо было забить, но не получилось. В сезоне тоже не получается. Красиво – это здорово, но увы. Думаю, в следующий раз получится. К конкурсу красивого буллита надо готовиться, а у нас нет времени, идёт сезон. У меня есть фирменные финты, но их не много», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.