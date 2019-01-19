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Матч звёзд КХЛ — 2019. Мастер-шоу
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Матч звёзд КХЛ: Елесин выиграл конкурс на самый сильный бросок

Матч звёзд КХЛ: Елесин выиграл конкурс на самый сильный бросок
Хоккей / КХЛ

Победу в конкурсе Матча звёзд КХЛ на самый сильный бросок выиграл защитник «Локомотива» Александр Елесин, бросив шайбу со скоростью 162,22 км/ч.

Правила конкурса были таковы: число участников – по 2 игрока от команды. Каждый игрок совершает по две попытки. Игрок, пославший шайбу с максимальной скоростью, выигрывает соревнование.

Победитель каждого микроматча получает одно очко. Команда, игрок которой нанес самый сильный бросок, получает одно бонусное очко.

Если хоккеист побьет рекорд Александра Рязанцева (183,67 км/ч), его команде будет добавлено еще одно бонусное очко.

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