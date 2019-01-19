Матч звёзд КХЛ: Елесин выиграл конкурс на самый сильный бросок

Победу в конкурсе Матча звёзд КХЛ на самый сильный бросок выиграл защитник «Локомотива» Александр Елесин, бросив шайбу со скоростью 162,22 км/ч.



Правила конкурса были таковы: число участников – по 2 игрока от команды. Каждый игрок совершает по две попытки. Игрок, пославший шайбу с максимальной скоростью, выигрывает соревнование.



Победитель каждого микроматча получает одно очко. Команда, игрок которой нанес самый сильный бросок, получает одно бонусное очко.



Если хоккеист побьет рекорд Александра Рязанцева (183,67 км/ч), его команде будет добавлено еще одно бонусное очко.