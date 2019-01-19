Фазель: разочарован отказом НХЛ от Кубка мира, будет непросто договориться об ОИ

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал отказ Национальной хоккейной лиги от проведения Кубка мира в 2020 году.
«Несколько удивлён, что они не смогли договориться о проведении Кубка мира, но так бывает, когда профсоюз не может договориться с лигой. Я немного разочарован, потому что есть ощущение, что будет непросто договориться об участии НХЛ в Олимпиаде в Пекине», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В прошлый раз Кубок мира состоялся осенью 2016 года в Торонто. Победителем турнира стала сборная Канады.
НХЛ выкинула Кубок мира на свалку. Там ему и место
Теперь вся надежда на Олимпиаду.