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Фазель: разочарован отказом НХЛ от Кубка мира, будет непросто договориться об ОИ

Фазель: разочарован отказом НХЛ от Кубка мира, будет непросто договориться об ОИ
Хоккей / НХЛ

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал отказ Национальной хоккейной лиги от проведения Кубка мира в 2020 году.

«Несколько удивлён, что они не смогли договориться о проведении Кубка мира, но так бывает, когда профсоюз не может договориться с лигой. Я немного разочарован, потому что есть ощущение, что будет непросто договориться об участии НХЛ в Олимпиаде в Пекине», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В прошлый раз Кубок мира состоялся осенью 2016 года в Торонто. Победителем турнира стала сборная Канады.

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