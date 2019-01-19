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Фазель: КХЛ не заинтересована в Лиге чемпионов, там слишком много команд

Фазель: КХЛ не заинтересована в Лиге чемпионов, там слишком много команд
Хоккей / КХЛ

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о шансах клубов КХЛ войти в Лигу чемпионов.

«Честно говоря, я особо не занимаюсь Лигой чемпионов, но, думаю, КХЛ не заинтересована в участии в этом турнире. Европейская хоккейная лига должна уменьшать количество команд в турнире, сейчас их слишком много. Будем стараться найти способ, чтобы чемпион России или обладатель Кубка Гагарина смог принять участие в этом турнире.

Наверное, в этом году будет самый поздний срок за всё время проведения чемпионатов мира. Европейские ассоциации настаивают, чтобы играть в другое время. Есть некий предел, наверное, 9—10 мая – самое позднее, когда мы можем начинать турнир. Вряд ли мы сможем двигать его дальше. В НХЛ регулярный сезон заканчивается 15 апреля, если игрокам придётся ждать целый месяц до чемпионата, это будет не очень хорошо для команд и игроков.

Буду ли баллотироваться на новый срок? Пора заканчивать, я на этой должности уже 26 лет, пора уходить. Кого вижу преемником? Посмотрим», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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