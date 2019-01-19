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ИИХФ не намерена больше проводить чемпионаты мира в Северной Америке

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ИИХФ не намерена больше проводить чемпионаты мира в Северной Америке
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель отметил, что организация не планирует проводить чемпионаты мира в Северной Америке.

«В 2008 году нам очень повезло, потому что «Монреаль» вылетел из плей-офф, поэтому чемпионат мира в Квебеке прошёл так успешно. В целом, что касается проведения турнира в Северной Америке, нас беспокоит наложение чемпионата с Кубком Стэнли. Мы считаем, что чемпионат мира – более европейский турнир, и ещё одна сложность заключается в разнице часовых поясов. Тогда был 100-летний юбилей, и чемпионат прошёл успешно, но я не думаю, что нам стоит возвращаться в Канаду или США.

Есть очень много кандидатов на проведение турнира, в 2023, 2024 и 2025 годах турнир планируют принимать Россия, Чехия и Швеция. 15 января был последний срок подачи заявок на эти турниры, в мае в Братиславе мы уже решим, кто в каком году будет принимать ЧМ, но уже очевидно, что Россия примет в 2023 году, Чехия в 2024-м, а Швеция в 2025-м», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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