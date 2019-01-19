ИИХФ не намерена больше проводить чемпионаты мира в Северной Америке

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель отметил, что организация не планирует проводить чемпионаты мира в Северной Америке.



«В 2008 году нам очень повезло, потому что «Монреаль» вылетел из плей-офф, поэтому чемпионат мира в Квебеке прошёл так успешно. В целом, что касается проведения турнира в Северной Америке, нас беспокоит наложение чемпионата с Кубком Стэнли. Мы считаем, что чемпионат мира – более европейский турнир, и ещё одна сложность заключается в разнице часовых поясов. Тогда был 100-летний юбилей, и чемпионат прошёл успешно, но я не думаю, что нам стоит возвращаться в Канаду или США.



Есть очень много кандидатов на проведение турнира, в 2023, 2024 и 2025 годах турнир планируют принимать Россия, Чехия и Швеция. 15 января был последний срок подачи заявок на эти турниры, в мае в Братиславе мы уже решим, кто в каком году будет принимать ЧМ, но уже очевидно, что Россия примет в 2023 году, Чехия в 2024-м, а Швеция в 2025-м», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

