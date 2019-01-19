Матч звёзд КХЛ: дивизион Чернышёва стал победителем Мастер-шоу

Дивизион Чернышёва стал победителем Мастер-шоу Матча звёзд КХЛ, который проходит в Казани.



По итогам конкурсов команда этого дивизиона набрала девять очков, шесть очков на счету дивизиона Тарасова, пять — у дивизиона Боброва, три — у дивизиона Харламова.

Дивизион Чернышёва выиграл заключительный конкурс «Хоккейный биатлон». По правилам конкурса, участвуют по пять игроков от команды. От каждой команды одновременно стартуют по одному игроку. Трасса состоит из пяти этапов. После прохождения всей трассы игрок передает эстафету следующему участнику.



Команда с наилучшим временем в каждом раунде получает одно очко. Команда с наилучшим временем из всех эстафет получает одно бонусное очко.