Кайл Палмьери заменит травмированного Тейлора Холла в Матче звёзд НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Кайл Палмьери впервые примет участие в Матче звёзд НХЛ, который пройдёт в Сан-Хосе, сообщает пресс-служба «дьяволов».



Форвард заменит травмированного одноклубника Тейлора Холла. В этом сезоне 27-летний Палмьери провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, забросив 22 шайбы и оформив 16 результативных передач при показателе полезности «-1» и 34 минутах штрафного времени.



Первоначально единственным россиянином на Матче звёзд должен был быть форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который сыграет за команду Атлантического дивизиона. Позже к нему присоединился одноклубник Андрей Василевский, заменивший травмированного вратаря «Монреаль Канадинес» Кэри Прайса. Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в мероприятии.