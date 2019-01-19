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И. Никитин: комфортно чувствую себя на Матче звёзд, не ощущаю себя лишним

И. Никитин: комфортно чувствую себя на Матче звёзд, не ощущаю себя лишним
Хоккей / КХЛ

Главный тренер ЦСКА и дивизиона Тарасова на Матче звёзд Игорь Никитин поделился впечатлениями от мастер-шоу, которое прошло в Казани.

«Вратари, быть может, на Матчах звёзд и чувствуют себя не в своей тарелке. Они единственные, кто, если будут дурачиться, сразу будут выглядеть смешными. Как тренер, я себя совершенно комфортно чувствую на таких мероприятиях. Уж точно не ощущаю себя лишним. Самая ценная установка парням — быть командой. Сплочение началось со вчерашнего вечера.

Ещё в прошлом году в Астане ребята достаточно серьёзно играли. Переход на игру «3 на 3» и четыре команды оживил Матч звёзд. С девушками в роли тренеров тоже хороший ход. И девчонкам интересно, и ребята чувствуют разрядку на лавке.

Что касается замен у ЦСКА, то по вратарям всё понятно, а по Марченко с Робинсоном руководство не стало заморачиваться», — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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