Бурдасов: поддержать меня в Казани на Матче звёзд приехали 17 человек

Нападающий «Салавата Юлаева» и дивизиона Чернышёва Антон Бурдасов прокомментировал завершившееся в Казани мастер-шоу.



«Ничего не подготовил к Матчу звёзд, потому что до последнего не знал, в каких конкурсах буду участвовать. Эти выходные — хорошая возможность отдохнуть, зарядиться позитивом и снова отправиться в бой. Меня в Казани поддерживают 17 человек — друзья, родственники, маленький сын», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Дивизион Чернышёва стал победителем мастер-шоу Матча звёзд КХЛ, который проходит в Казани. По итогам конкурсов команда этого дивизиона набрала девять очков, шесть очков на счету дивизиона Тарасова, пять — у дивизиона Боброва, три — у дивизиона Харламова.