Зарипов: сборная дивизиона Харламова не совсем ответственно подошла к конкурсам

Нападающий «Ак Барса» и дивизиона Харламова Данис Зарипов поделился мнением о мастер-шоу на Матче звёзд КХЛ. Звёздный уик-энд проходит в Казани.



«Каждый звёздный уик-энд — новая история: меняются команды, игроки. Если брать раздевалку, то это общение друг с другом, полный позитив. А на льду мы должны показать себя с лучшей стороны и подарить каждому пришедшему болельщику радость от увиденного.



Может, наша команда не совсем ответственно подошла к этим конкурсам. Но ничего страшного. Что касается Матча звёзд, мне кажется, здесь всё равно с кем играть.



Жульничал ли Широков в конкурсе «Хоккейный биатлон»? Нет, он сделал всё хитро и грамотно», — приводит слова Зарипова официальный сайт казанского клуба.

Песня Майоне и пляски Гудачека. Самые яркие моменты мастер-шоу КХЛ Ещё были буллит Сычёва с Михеевым, четыре мушкетёра из «Автомобилиста» и мощный бросок Елесина.