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Евгений Кузнецов тренировался в третьем звене «Вашингтона»

Евгений Кузнецов тренировался в третьем звене «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл тренировочное занятие в третьем звене, сообщает в своём «твиттере» корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.

Российский форвард работал в одной тройке с Андре Бураковски и Бреттом Коннолли. Капитан «столичных» Александр Овечкин занимался в первом звене с Никласом Бекстрёмом и Ти Джей Оши. Защитник Дмитрий Орлов работал в первой паре защитников с Джоном Карлсоном.

В нынешнем сезоне Кузнецов провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 38 (8+30) очков при показателе полезности «+2» и 38 минутах штрафного времени.

«Кэпиталз» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Тодда Рирдена набрали 59 очков в 47 матчах.

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