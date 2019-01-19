Евгений Кузнецов тренировался в третьем звене «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл тренировочное занятие в третьем звене, сообщает в своём «твиттере» корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.



Российский форвард работал в одной тройке с Андре Бураковски и Бреттом Коннолли. Капитан «столичных» Александр Овечкин занимался в первом звене с Никласом Бекстрёмом и Ти Джей Оши. Защитник Дмитрий Орлов работал в первой паре защитников с Джоном Карлсоном.



В нынешнем сезоне Кузнецов провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 38 (8+30) очков при показателе полезности «+2» и 38 минутах штрафного времени.

«Кэпиталз» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Тодда Рирдена набрали 59 очков в 47 матчах.