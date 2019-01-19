Каспарайтис: Овечкин привык играть в силовой хоккей, он в нём как рыба в воде

Известный в прошлом защитник Дарюс Каспарайтис поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.



«Я ещё не видел, как Александр Овечкин перекинул Здено Хару через бортик. Этот ролик прошёл как-то мимо меня. Обязательно его посмотрю!

Посмотреть видео эпизода можно на канале Sportsnet в YouTube.

Мы все знаем, что Саша умеет играть в силовой хоккей. Он любого через борт перебросит. Секрет этого приёма в том, что надо подловить момент, когда соперник подпрыгивает, чтобы избежать силового приёма, или когда соперник не ждёт атаки на себя, поэтому не может сохранить равновесие.



Овечкин не только забил 640 голов, но и провел 2761 силовой приём. Надо понимать, что это отнимает очень много энергии. То есть ты должен иметь силы не только на то, чтобы провести свою смену, но и чтобы побороться с соперником. Перекинуть Хару за борт — это ведь как поднять штангу весом 120 кг. Попробуйте сделать это сразу после того, как вы минуту носились по площадке.



Овечкин — вообще по природе здоровый парень. Понятно, что очень важна физическая подготовка. Но есть игроки, которые рождены для того, чтобы делать хиты. Это их стихия. Саша привык играть в такой хоккей с юности. Он в нём как рыба в воде. Но вообразите, что хиты начнёт делать Джонни Годро из «Калгари». Ему пришлось бы сильно менять свой хоккей. А вот Овечкин просто попадает в свою стихию», — цитирует Каспарайтиса официальный сайт НХЛ.