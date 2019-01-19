Билялетдинов: для меня удивительно, что на Матч звёзд пришло столько болельщиков

Главный тренер «Ак Барса» и дивизиона Харламова Зинэтула Билялетдинов рассказал об атмосфере на Матче звёзд в Казани.



«К завтрашней игре надо готовиться. Что касается мастер-шоу, то какая-то неудача была. Ребята тоже хотели сработать, но не получилось. Завтра будем стараться.



Меня впечатлил Майоне, очень хорошо он пел. И в целом мне понравилась атмосфера. Во-первых, зрители: очень много болельщиков пришло, для меня это тоже удивительно. В общем-то, атмосфера была хорошая — она была и весёлая, но в то же время и серьёзная. Не думаю, что ребята не хотели победить, просто не получилось. Но атмосфера порадовала.



На самом деле очень приятно быть частью матча ветеранов. И вообще, атмосфера очень хорошая, добрая. Есть что вспомнить. Ребята сегодня — казалось бы, столько времени прошло — показали своё мастерство. Как говорится, мастерство никогда не пропадает. Поэтому ребята сыграли очень хорошо, красиво и добились результата», — цитирует специалиста пресс-служба казанцев.



Посещаемость первого дня Матча звёзд составил 8612 человек.

Песня Майоне и пляски Гудачека. Самые яркие моменты мастер-шоу КХЛ Ещё были буллит Сычёва с Михеевым, четыре мушкетёра из «Автомобилиста» и мощный бросок Елесина.