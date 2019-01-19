Главный тренер «Ак Барса» и дивизиона Харламова Зинэтула Билялетдинов рассказал об атмосфере на Матче звёзд в Казани.
«К завтрашней игре надо готовиться. Что касается мастер-шоу, то какая-то неудача была. Ребята тоже хотели сработать, но не получилось. Завтра будем стараться.
Меня впечатлил Майоне, очень хорошо он пел. И в целом мне понравилась атмосфера. Во-первых, зрители: очень много болельщиков пришло, для меня это тоже удивительно. В общем-то, атмосфера была хорошая — она была и весёлая, но в то же время и серьёзная. Не думаю, что ребята не хотели победить, просто не получилось. Но атмосфера порадовала.
На самом деле очень приятно быть частью матча ветеранов. И вообще, атмосфера очень хорошая, добрая. Есть что вспомнить. Ребята сегодня — казалось бы, столько времени прошло — показали своё мастерство. Как говорится, мастерство никогда не пропадает. Поэтому ребята сыграли очень хорошо, красиво и добились результата», — цитирует специалиста пресс-служба казанцев.
Посещаемость первого дня Матча звёзд составил 8612 человек.
Билялетдинов: для меня удивительно, что на Матч звёзд пришло столько болельщиков