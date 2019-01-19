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Каспарайтис — о Романове: думаю, «Монреаль» получил нового Маркова

Каспарайтис — о Романове: думаю, «Монреаль» получил нового Маркова
Хоккей / НХЛ

Известный в прошлом защитник Дарюс Каспарайтис высоко оценил потенциал защитника ЦСКА Александра Романова, задрафтованного «Монреаль Канадиенс».

«Пока среди российских защитников не видно новых Сергея Зубова и Сергея Гончара. Но думаю, что со временем они появятся. Например, я очень верю в Александра Романова, который стал лучшим защитником молодёжного чемпионата мира. Его выбрал на драфте «Монреаль». И я уже написал своему товарищу, генеральному менеджеру «Канадиенс» Марку Бержевену: «Вы взяли очень хорошего игрока».

Бержевен мне ответил: «Я очень рад, что Романов так здорово выступил в Ванкувере».

Очень интересный защитник. Думаю, «Монреаль» получил нового Андрея Маркова как минимум!» — приводит слова Каспарайтиса официальный сайт НХЛ.

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