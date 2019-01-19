«Анахайм» одержал победу в выездной игре с «Нью-Джерси»

«Анахайм Дакс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл на площадке «дьяволов».



Хозяева открыли счёт на 7-й минуте стараниями Маркуса Юханссона, но гости довольно быстро отыгрались благодаря точному броску Даниэля Спронга, а затем и вышли вперёд после гола Троя Терри в большинстве. В третьем игровом отрезке преимущество команды Рэнди Карлайла укрепил Дерек Грант. На последней минуте матча Йеспер Братт сократил отставание до минимума, но на большее хозяев не хватило.



«Анахайм» одержал вторую победу подряд, перед этим «утки» выдали серию из 12 поражений. «Дьяволы» потерпели третье поражение подряд. Следующий матч «Анахайм» проведёт с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Нью-Джерси» — с «Питтсбург Пингвинз».