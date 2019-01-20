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«Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес», забросив семь шайб, у Ковальчука — гол

«Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес», забросив семь шайб, у Ковальчука — гол
Хоккей / НХЛ

«Колорадо Эвеланш» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась с разгромным счётом 7:1 (1:0, 6:0, 0:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал защитник Тайсон Бэрри, в активе которого 3 (1+2) очка. Двумя баллами за результативность отметились: Микко Рантанен (2+0), Габриэль Ландеског (1+1), Карл Сёдерберг (1+1), Натан Маккиннон (0+2) и Мэтт Калверт (0+2). Семён Варламов отразил 30 бросков из 31.

Единственную шайбу «Лос-Анджелеса» забросил российский нападающий Илья Ковальчук, который провёл на льду 16 минуты 20 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

Гол Ковальчука также доступен для просмотра на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2019, суббота. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
7:1
1:0, 6:0, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Сёдерберг (Бэрри) – 09:57 (5x5), 2:0 – Ландеског (Маккиннон, Бэрри) – 20:32 (5x4), 3:0 – Бэрри (Керфут, Калверт) – 22:27 (5x5), 4:0 – Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 27:18 (5x4), 5:0 – Дрис (Калверт) – 28:34 (4x5), 6:0 – Рантанен – 34:35 (5x5), 7:0 – Уилсон (Сёдерберг, Комфер) – 35:49 (5x5), 7:1 – Ковальчук (Копитар, Даути) – 47:52 (5x4)
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