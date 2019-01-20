«Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес», забросив семь шайб, у Ковальчука — гол

«Колорадо Эвеланш» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась с разгромным счётом 7:1 (1:0, 6:0, 0:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал защитник Тайсон Бэрри, в активе которого 3 (1+2) очка. Двумя баллами за результативность отметились: Микко Рантанен (2+0), Габриэль Ландеског (1+1), Карл Сёдерберг (1+1), Натан Маккиннон (0+2) и Мэтт Калверт (0+2). Семён Варламов отразил 30 бросков из 31.

Единственную шайбу «Лос-Анджелеса» забросил российский нападающий Илья Ковальчук, который провёл на льду 16 минуты 20 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

Гол Ковальчука также доступен для просмотра на официальном сайте НХЛ.