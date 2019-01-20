«Филадельфия» выиграла у «Монреаля», «Рейнджерс» победил «Бостон» в гостях

«Филадельфия Флайерз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась со счётом 5:2 (0:0, 2:0, 3:2) в пользу гостей. Для «Флайерз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Нолан Патрик (2+0), Трэвис Конечны (1+1), Шон Кутюрье (0+2) и Шейн Гостисбер (0+2).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 58 секунд, совершил 3 силовых приёма и заблокировал 2 броска.

В параллельном матче «Бостон Брюинз» дома уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). В составе «Рейнджерс» дубль оформил Мика Зибанеджад. Павел Бучневич и Владислав Наместников очков не набрали.