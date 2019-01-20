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«Филадельфия» выиграла у «Монреаля», «Рейнджерс» победил «Бостон» в гостях

«Филадельфия» выиграла у «Монреаля», «Рейнджерс» победил «Бостон» в гостях
Хоккей / НХЛ

«Филадельфия Флайерз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и закончилась со счётом 5:2 (0:0, 2:0, 3:2) в пользу гостей. Для «Флайерз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Нолан Патрик (2+0), Трэвис Конечны (1+1), Шон Кутюрье (0+2) и Шейн Гостисбер (0+2).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 58 секунд, совершил 3 силовых приёма и заблокировал 2 броска.

В параллельном матче «Бостон Брюинз» дома уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). В составе «Рейнджерс» дубль оформил Мика Зибанеджад. Павел Бучневич и Владислав Наместников очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2:5
0:0, 0:2, 2:3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Конечны (Гостисбер, Кутюрье) – 37:01 (5x5), 0:2 – ван Римсдайк (Хег, Конечны) – 38:34 (5x5), 0:3 – Патрик (Симмондс, Лотон) – 47:06 (5x5), 1:3 – Доми (Татар, Лехконен) – 47:36 (5x5), 1:4 – Патрик (Ворачек, Гостисбер) – 49:32 (5x5), 2:4 – Кулак (Галлахер, Друен) – 56:00 (5x5), 2:5 – Раффль (Кутюрье) – 59:08 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2:3
1:1, 0:1, 1:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Хайнен (Форсбакка-Карлссон) – 17:28 (5x5), 1:1 – Хитил – 18:32 (5x5), 1:2 – Зибанеджад (Шей, Цуккарелло) – 25:22 (5x5), 2:2 – Маршан (Пастрняк, Бержерон) – 43:24 (5x5), 2:3 – Зибанеджад (Шаттенкирк, Цуккарелло) – 49:05 (5x4)
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