«Сент-Луис» и «Даллас» добились домашних побед

«Сент-Луис Блюз» победил «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей заброшенными шайбами отметились: Владимир Тарасенко, Винс Данн и Карл Гуннарссон. Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон отразил 35 бросков из 38.

В параллельном матче «Даллас Старз» дома обыграл «Виннипег Джетс» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 17 минут 59 секунд, заблокировал 3 броска, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». Денис Гурьянов очков не набрал.