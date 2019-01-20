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«Сент-Луис» и «Даллас» добились домашних побед

«Сент-Луис» и «Даллас» добились домашних побед
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В составе победителей заброшенными шайбами отметились: Владимир Тарасенко, Винс Данн и Карл Гуннарссон. Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон отразил 35 бросков из 38.

В параллельном матче «Даллас Старз» дома обыграл «Виннипег Джетс» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 17 минут 59 секунд, заблокировал 3 броска, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». Денис Гурьянов очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3:2
1:1, 1:0, 1:1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Пол (Бёдкер) – 04:34 (5x5), 1:1 – Тарасенко (О'Райлли) – 07:50 (5x5), 2:1 – Данн (Бортуццо, Шенн) – 37:28 (5x5), 2:2 – Пяаярви (Смит, Демело) – 41:00 (4x5), 3:2 – Гуннарссон (О'Райлли, Марун) – 52:16 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
4:2
1:0, 2:0, 1:2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Ритчи (Клингберг, Сегин) – 07:53 (5x4), 2:0 – Комо (Линделль, Бенн) – 20:22 (5x5), 3:0 – Факса (Полак, Линделль) – 33:36 (5x5), 3:1 – Лемье (Аплтон) – 43:25 (5x5), 3:2 – Коннор (Уилер) – 43:46 (5x5), 4:2 – Сегин (Клингберг, А. Радулов) – 58:15 (5x4)
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