Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Нэшвилл» в гостях

«Флорида Пантерз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей. Это поражение стало для «Предаторз» четвёртым в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились: Аарон Экблад (1+1), Винсент Трочек (1+1) и Колтон Севьюр (0+2). Голкипер «Пантерз» Джеймс Раймер отразил 37 бросков из 39. Шайбы в составе «Нэшвилла» забросили Остин Уотсон и Ник Бонино.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут 10 секунд, заблокировал 2 броска и отметился передачей. Защитник Богдан Киселевич участие в матче не принимал.