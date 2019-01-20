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Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Нэшвилл» в гостях

Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Нэшвилл» в гостях
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей. Это поражение стало для «Предаторз» четвёртым в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились: Аарон Экблад (1+1), Винсент Трочек (1+1) и Колтон Севьюр (0+2). Голкипер «Пантерз» Джеймс Раймер отразил 37 бросков из 39. Шайбы в составе «Нэшвилла» забросили Остин Уотсон и Ник Бонино.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут 10 секунд, заблокировал 2 броска и отметился передачей. Защитник Богдан Киселевич участие в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
2:4
0:2, 0:1, 2:1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Экблад (Трочек, Боргстрём) – 04:05 (5x4), 0:2 – Ватрано (Экблад, Дадонов) – 13:16 (5x5), 0:3 – Трочек (Севьюр) – 22:59 (5x5), 1:3 – Бонино (Йози, Уотсон) – 42:45 (5x5), 2:3 – Уотсон (Бонино) – 43:23 (5x5), 2:4 – Макканн (Севьюр, Гаврилюк) – 51:38 (5x5)
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