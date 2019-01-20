Рефери помог потерявшему лезвие Барбашёву добраться до скамейки

«Сент-Луис Блюз» победил «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Курьёзный эпизод случился в начале первого периода. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев во время атаки в чужой зоне потерял лезвие конька, из-за чего не смог нормально перемещаться по льду. На помощь хоккеисту пришел один из рефери матча, который дотолкал россиянина до скамейки запасных.

В этой встрече Барбашёв провёл на льду 13 минут 28 секунд и не отметился результативными действиями.

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