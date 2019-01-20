Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Миннесотой»

«Миннесота Уайлд» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голами в составе победителей отметились Джордан Гринвей и Зак Паризе. Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник совершил 19 сейвов.

Единственную шайбу «Блю Джекетс» забросил российский нападающий Артемий Панарин, который провёл на льду 22 минуты 45 секунд и нанёс два броска в створ ворот. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.

Видео гола Панарина также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

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