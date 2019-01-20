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Лундквист вышел чистое на шестое место в истории НХЛ по победам среди вратарей

Лундквист вышел чистое на шестое место в истории НХЛ по победам среди вратарей
Хоккей / НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» дома уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал 446-ю победу в НХЛ, проведя за карьеру 840 матчей в лиге. Он вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по победам, превзойдя результат Терри Савчука, одержавшего 445 побед за 971 матч.

Первое место занимает Мартин Бродо (691), второй — Патрик Руа (551), тройку лучших замыкает Эд Бельфор (484). Среди действующих вратарей НХЛ рекорд принадлежит голкиперу «Флориды Пантерз» Роберто Луонго — 480 выигранных игр. Следующей целью для Лундквиста является результат Кёртиса Джозефа (454).

Легендарный швед дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06 и всю карьеру проводит в стане «рейнджеров». На счету 36-летнего вратаря 446 побед в 840 матчах с процентом отражённых бросков 91,9 и коэффициентом надёжности 2,37. В 2012 году он стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю НХЛ.

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