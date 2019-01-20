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На матче «Эдмонтона» сломавшуюся заливочную машину вытолкали со льда вручную

На матче «Эдмонтона» сломавшуюся заливочную машину вытолкали со льда вручную
Хоккей / НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» проигрывает «Калгари Флэймз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. После двух периодов подопечные Билла Питера ведут со счётом 3:1.

По ходу одного из перерывов матча случился курьёзный эпизод. На домашней арене «нефтяников» сломалась заливочная машина «Замбони». Персоналу «Роджерс Плэйс» пришлось выталкивать заливочную машину со льда вручную.

Видео также можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

В составе «огоньков» отличились Джонни Годро, Марк Джордано и Оливер Килингтон. Джордано к заброшенной шайбе добавил результативную передачу, когда отличался Годро. Автором единственной на данный момент шайбы «Эдмонтона» стал канадский форвард Райан Ньюджент-Хопкинс.

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