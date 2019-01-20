На матче «Эдмонтона» сломавшуюся заливочную машину вытолкали со льда вручную

«Эдмонтон Ойлерз» проигрывает «Калгари Флэймз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. После двух периодов подопечные Билла Питера ведут со счётом 3:1.

По ходу одного из перерывов матча случился курьёзный эпизод. На домашней арене «нефтяников» сломалась заливочная машина «Замбони». Персоналу «Роджерс Плэйс» пришлось выталкивать заливочную машину со льда вручную.

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В составе «огоньков» отличились Джонни Годро, Марк Джордано и Оливер Килингтон. Джордано к заброшенной шайбе добавил результативную передачу, когда отличался Годро. Автором единственной на данный момент шайбы «Эдмонтона» стал канадский форвард Райан Ньюджент-Хопкинс.