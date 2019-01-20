Две передачи Кучерова и дубль Стэмкоса — в обзоре матча «Тампа» — «Сан-Хосе»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) в пользу хозяев.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мэтью Жозеф, Алекс Киллорн, Янни Гурд, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос дважды. В составе «Шаркс» дубль оформил Эвандер Кейн.



Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 22 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, отметился двумя голевыми передачами и закончил матч с показателем полезности «+2». Голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков из 39. Михаил Сергачёв участия в матче не принимал.

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».