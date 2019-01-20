Мика Зибанеджад повторил достижение «Рейнджерс» 53-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» дома уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).

Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад снова стал автором победной шайбы. В двух прошлых матчах «синерубашечников» — с «Каролиной Харрикейнз» (6:2) и «Чикаго Блэкхоукс» (4:3) — победные голы также на его счету. В этих матчах 25-летний швед набрал 7 (5+2) очков.

Мика стал вторым игроком в истории «Рейнджерс» после Рода Жильбера в 1966 году, кому удалось забить победные голы в трёх матчах кряду. Рекорд НХЛ принадлежит двум игрокам, забивавшим по четыре победных гола подряд, — Ньюси Лалонду (сезон-1920/21) и Даниэлю Альфредссону (сезон-2006/07).

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одержал 446-ю победу в НХЛ, проведя за карьеру 840 матчей в лиге. Он вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по победам, превзойдя результат Терри Савчука, одержавшего 445 побед в 971 матче.